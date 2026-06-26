Comment placer un pari sportif sur Melbet étape par étape ?

Au Mali, Melbet s’impose comme l’une des plateformes de paris sportifs les plus appréciées, grâce à sa large couverture des compétitions africaines et internationales, ses cotes compétitives et son interface adaptée aux joueurs francophones. Pour les débutants, le processus peut sembler intimidant, mais en réalité, placer un pari ne prend que quelques minutes. Ce guide pratique vous accompagne pas à pas pour parier en toute simplicité depuis Bamako, Sikasso, Kayes ou toute autre ville malienne.

Créer un compte et se connecter

La première étape consiste à ouvrir un compte sur Melbet. Rendez-vous sur le site officiel ou téléchargez l’application mobile, puis cliquez sur le bouton « Inscription ». Vous pouvez choisir entre plusieurs méthodes : par numéro de téléphone, par e-mail, ou via un réseau social. Pour les joueurs maliens, l’inscription par téléphone est la plus rapide. Indiquez le Mali comme pays de résidence, sélectionnez le franc CFA (XOF) comme devise, et créez un mot de passe sécurisé. N’oubliez pas d’entrer un code promotionnel si vous en possédez un, afin de profiter d’un bonus de bienvenue majoré. Une fois votre compte activé, connectez-vous avec vos identifiants pour accéder à toutes les fonctionnalités.

Effectuer un dépôt

Avant de pouvoir parier, votre compte doit être approvisionné. Accédez à la rubrique « Caisse » ou « Dépôt » et choisissez le moyen de paiement qui vous convient. Melbet prend en charge plusieurs solutions populaires au Mali, notamment Orange Money, Moov Money, les portefeuilles électroniques internationaux et les cartes bancaires. Saisissez le montant souhaité en FCFA, validez la transaction et patientez quelques secondes. Le solde est généralement crédité instantanément, vous permettant de commencer à parier sans attendre.

Choisir une discipline et un événement

Une fois votre solde alimenté, dirigez-vous vers la section « Sports » du site. Vous y trouverez une liste complète de disciplines : football, basket-ball, tennis, handball, MMA, et bien d’autres. Le football reste évidemment la discipline reine au Mali, avec une couverture exhaustive de la Ligue 1 malienne, de la CAN, de la Ligue des champions de la CAF et des grands championnats européens. Sélectionnez la compétition qui vous intéresse, puis cliquez sur le match de votre choix pour afficher toutes les options de pari disponibles.

Sélectionner le type de pari

Melbet propose des dizaines de marchés par rencontre. Les paris les plus courants sont le résultat final (1X2), le double chance, les buts plus ou moins (Over/Under), les deux équipes marquent, ou encore le score exact. Les parieurs plus expérimentés peuvent explorer les paris combinés, qui regroupent plusieurs sélections pour des gains potentiels plus élevés, ou les paris en direct, idéaux pour réagir au déroulement d’un match en temps réel. Cliquez sur la cote correspondant à votre pronostic pour l’ajouter automatiquement à votre coupon de pari.

Saisir la mise et valider

Votre coupon apparaît sur le côté droit de l’écran. Vérifiez vos sélections, puis indiquez le montant que vous souhaitez miser en FCFA. Le gain potentiel s’affiche automatiquement en fonction des cotes. Avant de confirmer, prenez le temps de relire attentivement votre coupon pour éviter toute erreur. Quand tout est en ordre, cliquez sur « Placer le pari ». Une notification confirme alors la validation de votre mise.

Suivre le pari et retirer les gains

Après validation, votre pari figure dans la section « Historique des paris ». Vous pouvez en suivre l’évolution en direct depuis l’application. Si votre pronostic se révèle gagnant, les gains sont automatiquement crédités sur votre solde. Pour effectuer un retrait, rendez-vous dans la caisse, choisissez Orange Money ou Moov Money, indiquez le montant à retirer et confirmez la demande. Les fonds arrivent généralement en quelques heures, parfois immédiatement.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez parier sereinement sur Melbet depuis le Mali, tout en gardant à l’esprit l’importance d’un jeu responsable et maîtrisé.