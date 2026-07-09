22Bet est-il légal et agréé au Mali ?

Le marché des paris en ligne connaît une croissance remarquable en Afrique de l’Ouest, et le Mali ne fait pas exception. Parmi les plateformes les plus populaires auprès des parieurs maliens, 22Bet occupe une place de choix. Mais une question revient souvent : est-ce que 22Bet est réellement légal et agréé pour opérer au Mali ? Cet article fait le point sur la situation réglementaire et ce que les joueurs doivent savoir.

Le cadre juridique des paris en ligne au Mali

Au Mali, les jeux de hasard et les paris sportifs sont encadrés par la Loterie Nationale du Mali (LONAMA), qui est l’organisme public chargé de réguler l’ensemble des activités de jeu sur le territoire national. La LONAMA délivre des autorisations et veille au respect des règles en matière de jeux d’argent. Toutefois, la législation malienne relative aux paris en ligne reste encore en cours de développement, comme dans de nombreux pays de la sous-région. Il n’existe pas à ce jour de cadre juridique spécifique et détaillé régissant exclusivement les opérateurs de paris sur internet.

Le statut de 22Bet au Mali

22Bet est un opérateur international de paris sportifs et de jeux de casino en ligne fondé en 2017. La plateforme est titulaire d’une licence délivrée par le gouvernement de Curaçao, une juridiction reconnue dans le secteur des jeux en ligne à l’échelle mondiale. Cette licence permet à 22Bet de proposer ses services dans plusieurs pays, y compris sur le marché africain.

Au Mali, 22Bet est accessible aux utilisateurs et accepte les inscriptions de joueurs résidant dans le pays. La plateforme propose une version adaptée au marché local, avec des options de paiement compatibles avec les habitudes des utilisateurs maliens, notamment les portefeuilles mobiles comme Orange Money et Moov Money. Le site est également disponible en français, ce qui facilite l’accès pour les parieurs maliens.

Ce que la licence de Curaçao signifie pour les joueurs

La licence de Curaçao est l’une des plus répandues dans le secteur des jeux en ligne. Elle impose à l’opérateur certaines obligations en matière de sécurité des données, de protection des fonds des joueurs et de jeu responsable. Pour les parieurs maliens, cela signifie que 22Bet est soumis à un contrôle réglementaire international, même si ce contrôle ne relève pas directement des autorités maliennes.

Il convient de préciser que l’absence d’une licence spécifiquement malienne ne signifie pas que la plateforme est illégale. En l’état actuel de la réglementation, aucune loi malienne n’interdit explicitement aux citoyens de s’inscrire sur des sites de paris en ligne opérant sous licence étrangère. Les joueurs sont néanmoins invités à faire preuve de prudence et à se renseigner régulièrement sur l’évolution de la législation locale.

Les mesures de sécurité offertes par 22Bet

22Bet met en place plusieurs dispositifs pour assurer la sécurité de ses utilisateurs. La plateforme utilise un cryptage SSL pour protéger les transactions financières et les données personnelles. Elle propose également des outils de jeu responsable, permettant aux joueurs de fixer des limites de dépôt ou de demander une auto-exclusion temporaire en cas de besoin.

Conseils pour les parieurs maliens

Avant de commencer à parier sur 22Bet ou toute autre plateforme, il est recommandé de vérifier que le site dispose bien d’une licence valide, de lire attentivement les conditions générales d’utilisation et de ne jamais miser plus que ce que l’on peut se permettre de perdre. Il est aussi judicieux de privilégier les méthodes de paiement sécurisées et de contacter le service client en cas de doute.

Conclusion

22Bet opère au Mali sous une licence internationale délivrée par Curaçao et reste accessible aux parieurs du pays dans un cadre qui, à ce jour, ne fait l’objet d’aucune interdiction formelle. Bien que le Mali ne dispose pas encore d’une réglementation spécifique aux paris en ligne, les joueurs peuvent utiliser la plateforme en toute connaissance de cause, à condition de rester informés et de parier de manière responsable.