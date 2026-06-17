Comment puis-je vérifier mon compte Bet2Africa et mon identité au Mali ?

Bet2Africa, également connu sous le nom de Bet223, est l’un des bookmakers les plus populaires au Mali. Entreprise 100 % malienne fondée en 2019 et opérant en partenariat avec le PMU-Mali, cette plateforme accorde une grande importance à la sécurité de ses utilisateurs. La vérification du compte et de l’identité fait partie intégrante de cette démarche. Ce guide vous explique étape par étape comment procéder pour valider votre compte Bet2Africa au Mali.

Pourquoi la vérification est-elle nécessaire ?

La vérification d’identité, aussi appelée procédure KYC (Know Your Customer), est une obligation mise en place pour garantir la sécurité des transactions et la protection des joueurs. Cette procédure permet à Bet2Africa de confirmer que chaque utilisateur est bien une personne réelle, majeure et résidant au Mali. Sans cette vérification, il est impossible d’effectuer des retraits de gains. C’est donc une étape incontournable pour tout parieur souhaitant profiter pleinement de la plateforme.

Les conditions préalables à la vérification

Avant de lancer la procédure de vérification, assurez-vous de remplir les conditions de base exigées par Bet2Africa. Le joueur doit être âgé d’au moins 18 ans, conformément à la réglementation en vigueur sur les sites de paris sportifs au Mali. Il faut également être résident malien et disposer d’un numéro de téléphone local valide, utilisé lors de la création du compte. Les informations personnelles renseignées lors de l’inscription doivent être exactes et correspondre aux documents d’identité qui seront soumis par la suite.

Les documents acceptés pour la vérification

Pour valider votre identité sur Bet2Africa, vous devez fournir une copie numérique d’une pièce d’identité officielle en cours de validité. Les documents acceptés sont généralement la carte nationale d’identité malienne (recto et verso), le passeport ou le permis de conduire. Dans certains cas, Bet2Africa peut également demander un justificatif de domicile pour valider votre adresse. Veillez à ce que les photos ou scans soient nets et que toutes les informations soient lisibles.

Comment soumettre vos documents

La soumission des documents de vérification peut se faire directement depuis votre espace personnel sur le site Bet2Africa ou via l’application Bet223 sur Android. Connectez-vous à votre compte, accédez à la section profil ou paramètres, puis recherchez l’option de vérification d’identité. Vous pourrez y télécharger ou photographier vos documents directement depuis votre smartphone. Sur l’application mobile, le processus est optimisé pour les écrans tactiles, ce qui rend l’envoi rapide et pratique.

Délais de traitement et validation

Une fois vos documents soumis, l’équipe de Bet2Africa procède à leur examen. Le délai de vérification varie généralement entre 12 et 48 heures. Lorsque vos documents sont approuvés, vous recevez une confirmation et votre compte passe en statut vérifié. Si un problème est détecté au niveau de la qualité de l’image ou de la correspondance des informations, le service client vous contactera pour demander un nouveau document. Le support client de Bet2Africa est disponible 24h/24 et peut vous accompagner tout au long du processus.

Conseils pratiques pour une vérification rapide

Pour éviter tout retard, assurez-vous que votre pièce d’identité est valide et non expirée. Prenez des photos en bonne lumière, sans reflets ni parties coupées. Vérifiez que le nom et la date de naissance sur le document correspondent exactement aux informations saisies lors de votre inscription. Si vous utilisez Orange Money, Moov Money ou Wave pour vos transactions, le nom associé à votre moyen de paiement doit également correspondre à celui du compte Bet2Africa.

La vérification d’identité sur Bet2Africa est une procédure simple et rapide qui protège à la fois le joueur et la plateforme. En suivant ces étapes, vous pourrez valider votre compte sans difficulté et profiter de l’ensemble des services de paris sportifs proposés au Mali.