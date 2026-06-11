Le marché des paris sportifs au Mali connaît une croissance rapide, et Bet2Africa figure parmi les plateformes les plus populaires du pays. Mais avant de s’inscrire et de miser de l’argent réel, une question essentielle se pose : Bet2Africa est-il légal et agréé au Mali ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur le statut juridique de cette plateforme.

Bet2Africa et Bet223 : une seule et même plateforme

Au Mali, Bet2Africa opère sous le nom commercial Bet223. Il s’agit de la déclinaison locale du groupe Bet2Africa, spécialement conçue pour répondre aux besoins des parieurs maliens. Bet223 est enregistré en tant que société à responsabilité limitée sous la dénomination BET223 SARL, avec le numéro RCCM MA.BKO.2019.B.12561. Le siège social de l’entreprise se situe à Hamdallaye ACI2000, à Bamako. Cette inscription au registre des entreprises du Mali confirme que Bet2Africa est une entité commerciale reconnue et établie conformément au droit malien.

Le cadre réglementaire des paris sportifs au Mali

Au Mali, les jeux d’argent et les paris sportifs en ligne sont encadrés par le PMU-Mali (Pari Mutuel Urbain du Mali). Cette société nationale détient le monopole de la régulation des activités de paris dans le pays. Tout opérateur souhaitant exercer légalement doit obtenir une licence délivrée par le PMU-Mali. Sans cette autorisation, un site de paris est considéré comme opérant dans une zone grise juridique, voire dans l’illégalité.

La licence PMU-Mali de Bet2Africa

Bet223, la marque locale de Bet2Africa, détient une licence officielle délivrée par le PMU-Mali portant le numéro LN19 0239. Ce partenariat avec l’organisme régulateur remonte à 2019, ce qui fait de Bet2Africa l’un des opérateurs autorisés les plus anciens du marché malien. Il convient de noter que le PMU-Mali lui-même recommande Bet223 sur son site officiel aux côtés de PremierBet, ce qui constitue une preuve supplémentaire de la légitimité de la plateforme.

Les garanties de sécurité pour les parieurs

Au-delà de la licence, plusieurs éléments renforcent la fiabilité de Bet2Africa au Mali. La plateforme utilise un cryptage SSL pour protéger les données personnelles et les transactions financières des utilisateurs. Elle applique également un contrôle KYC (Know Your Customer) strict, ce qui signifie que l’identité des joueurs est vérifiée afin de prévenir la fraude et le blanchiment d’argent. Par ailleurs, Bet2Africa collabore avec des partenaires financiers de confiance tels qu’Orange Money, Moov Money et Wave pour les dépôts et les retraits. Ces opérateurs de paiement mobile ne travailleraient pas avec une plateforme qui ne respecterait pas le cadre légal en vigueur.

Conditions d’utilisation et jeu responsable

Conformément à la législation malienne, l’accès à Bet2Africa est strictement réservé aux personnes âgées de 18 ans ou plus. La plateforme encourage le jeu responsable et surveille les comptes présentant des comportements problématiques. Les parieurs sont invités à jouer de manière raisonnable et à ne miser que les sommes qu’ils peuvent se permettre de perdre.

Conclusion

Bet2Africa est bel et bien légal et agréé au Mali. Grâce à sa licence officielle PMU-Mali n° LN19 0239 et à son enregistrement en tant que société malienne, la plateforme offre un cadre sécurisé et réglementé pour les paris sportifs. Les parieurs maliens peuvent donc utiliser Bet223 en toute confiance, à condition de respecter les règles du jeu responsable et les conditions d’âge minimum. Avant de placer un premier pari, il est toujours conseillé de se renseigner sur les conditions générales de la plateforme et de bien comprendre les risques liés aux paris sportifs.