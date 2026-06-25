Si vous cherchez à maximiser vos gains avec un seul ticket de pari, les paris combinés sur 1xBet sont une option que vous devez absolument connaître. Très populaires auprès des parieurs maliens, les combinés permettent de regrouper plusieurs sélections sur un même coupon et de multiplier les cotes pour obtenir des gains potentiels bien plus élevés qu’avec un simple pari. Dans cet article, nous vous expliquons comment fonctionnent les paris combinés sur 1xBet, comment les placer et quels avantages ils offrent.

Qu’est-ce qu’un pari combiné ?

Un pari combiné, aussi appelé « accumulator » ou « multi », est un type de pari qui regroupe plusieurs pronostics individuels en une seule mise. Pour que votre coupon soit gagnant, toutes vos sélections doivent être correctes. En contrepartie de ce risque accru, les cotes de chaque sélection sont multipliées entre elles, ce qui peut générer des gains considérables à partir d’une mise modeste.

Par exemple, si vous combinez trois matchs avec des cotes respectives de 1,80 – 2,00 – 1,90, votre cote combinée totale sera de 1,80 × 2,00 × 1,90 = 6,84. Pour une mise de 1 000 FCFA, vous pouvez ainsi remporter 6 840 FCFA.

Comment placer un pari combiné sur 1xBet ?

Placer un combiné sur 1xBet est simple et rapide. Voici les étapes à suivre :

Connectez-vous à votre compte sur le site ou l’application 1xBet. Parcourez le menu des sports disponibles — football, basketball, tennis, et bien d’autres. Cliquez sur les cotes des événements que vous souhaitez inclure dans votre combiné. Chaque sélection s’ajoute automatiquement à votre coupon. Une fois toutes vos sélections ajoutées, rendez-vous dans le panier de paris (le coupon). Choisissez le type « Combiné » si ce n’est pas déjà sélectionné par défaut. Entrez le montant de votre mise et vérifiez la cote totale ainsi que le gain potentiel. Validez votre pari en cliquant sur « Parier ».

La plateforme 1xBet permet d’inclure jusqu’à des dizaines de sélections dans un seul combiné, offrant ainsi une flexibilité remarquable aux parieurs expérimentés comme aux débutants.

Les types de combinés disponibles sur 1xBet

1xBet propose plusieurs variantes de paris combinés pour s’adapter à tous les styles de jeu. Le combiné classique est la forme la plus courante : toutes les sélections doivent être gagnantes pour empocher les gains. Les systèmes, quant à eux, sont des combinés plus complexes qui permettent d’obtenir un gain même si une ou plusieurs sélections sont perdantes. Par exemple, un système 2/3 signifie que parmi 3 matchs sélectionnés, au moins 2 doivent être corrects pour que le pari soit rentable. Cette option est idéale pour réduire le risque tout en maintenant un potentiel de gain attractif.

Conseils pour réussir vos paris combinés

Pour améliorer vos chances de succès, il est recommandé de ne pas accumuler trop de sélections dans un seul coupon. Plus vous ajoutez d’événements, plus le risque augmente. Privilégiez des matchs sur lesquels vous avez une bonne connaissance des équipes ou des joueurs. Évitez de vous laisser tenter uniquement par des cotes très élevées sans analyse préalable. Pensez également à utiliser la fonction Cash Out disponible sur 1xBet, qui vous permet de récupérer une partie de votre mise avant la fin de tous les événements si la situation évolue défavorablement.

Conclusion

Les paris combinés sur 1xBet représentent une excellente façon de booster vos gains potentiels tout en maintenant des mises raisonnables. Que vous soyez fan de football local malien ou que vous suiviez les grandes compétitions internationales, cette fonctionnalité vous offre une expérience de pari plus dynamique et potentiellement très lucrative. Misez de manière responsable, analysez bien vos sélections, et profitez pleinement des opportunités qu’offre la plateforme 1xBet.